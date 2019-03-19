"Чикаго" уступил "Ванкуверу", несмотря на 100-е очко Кейна

"Ванкувер" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Бо Хорвата.

Нападающий Патрик Кейн сделал в этой игре результативную передачу. Он третьим после Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида набрал 100 очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Ванкувер" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Тэйвз - 31 (бол., Кейн), 19:25 - 1:0. Эдлер - 8 (бол., Хорват), 20:53 - 1:1. Гранлунд - 10 (Бозер, Петтерссон), 26:22 - 1:2. Густафссон - 14 (Кит, Кейн), 56:47 - 2:2. Хорват - 25 (Эдлер), 60:16 - 2:3.

Вратари: Кроуфорд - Демко.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (10+4+17+0) - 34 (11+11+11+1).

Наши: Анисимов (17.14/0/0) - -.

19 марта. Чикаго. United Center.