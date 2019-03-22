"Чикаго" уступил "Филадельфии", Анисимов и Проворов очков не набрали

"Чикаго" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Это второе подряд поражение "Блэкхокс".
Российские игроки Артем Анисимов и Иван Проворов очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Филадельфия" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Густафссон - 15 (Форслинг, Тэйвз), 10:39 - 1:0. Найт - 1 (Бэйли, Гудас), 15:43 - 1:1. ван Римсдайк - 26 (Кутюрье, Ворачек), 49:50 - 1:2. Кутюрье - 31 (п.в., Жиру, Линдблум), 58:46 - 1:3.
Вратари: Кроуфорд (57:35 - 58:46, 58:58) - Харт.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 41 (14+16+11) - 28 (16+7+5).
Наши: Анисимов (17.59/4/0) - Проворов (26.36/0/+2).
22 марта. Чикаго. United Center.
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