«Чикаго» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» в овертайме выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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