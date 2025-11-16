«Чикаго» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» дома победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Торонто» проиграл пять матчей подряд. Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции (18 очков после 19 матчей). «Чикаго» (22 очка после 18 игр) занимает шестое место в Западной конференции.