«Чикаго» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 30 бросков
«Чикаго» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Корчински.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.
«Чикаго» прервал свою неудачную серию поражений и набрал 12 очков, занимая 15-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Доми, Джиордано), 7:14 — 0:1. Дикинсон — 4 (Андерсон), 8:03 — 1:1. Ярнкрок — 5 (Броди, Доми), 21:17 — 1:2. Ривз — 1 (Маккейб, Кампф), 23:31 — 1:3. Дикинсон — 5, 32:27 — 2:3. Дикинсон — 6, 40:15 — 3:3. Корчински — 2 (Бедард, Курашев), 64:30 — 4:3.
Вратари: Содерблум — Самсонов.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (6+9+13+6) — 37 (15+9+9+4).
24 ноября. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|30
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7