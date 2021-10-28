«Торонто» одержал волевую победу над «Чикаго»
05:40
«Торонто» переиграл в овертайме «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Вильям Нюландер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Торонто» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Дак — 3 (бол., Курашев, С. Джонс), 5:44 — 1:0. Дебринкэт — 3 (С. Джонс), 11:48 — 2:0. Таварес — 2 (Марнер, Райлли), 26:14 — 2:1. Кампф — 1 (Сандин, Каше), 52:31 — 2:2. Нюландер — 3 (Мэттьюс), 61:58 — 2:3.
Вратари: Ланкинен — Кэмпбелл.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (11+9+7+2) — 40 (10+10+17+3).
28 октября. Чикаго. United Center. 18616 зрителей.
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