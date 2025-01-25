«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в овертайме переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Лайтнинг» шайбы забросили Митчелл Чаффи, Ник Пол, Джейк Гюнцель и Никита Кучеров. Голы «Блэкхокс» на счету Колтона Дача, Франка Назара и Луи Кревье.

«Тампа» с 55 очками в 47 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке в Западной конференции — 35 очков в 48 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте