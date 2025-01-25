Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Чикаго»
«Тампа» на выезде переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил победный гол в овертайме и сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у него 73 (23+50) очка.
«Тампа» набрала 55 очков в 47 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 35 очков в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Чаффи — 9 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:59 — 0:1. Дач — 1 (Донато, Кревье), 16:29 — 1:1. Назар — 2 (Бедард), 18:47 — 2:1. Кревье — 3 (Назар, Райхель), 24:59 — 3:1. Пол — 14 (Хедман, Хагель), 39:52 — 3:2. Гюнцель — 25 (бол., Кучеров, Раддиш), 59:19 — 3:3. Кучеров — 23 (бол., Хедман, Гюнцель), 60:58 — 3:4.
Вратари: Содерблум — Йоханссон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 14 (5+8+1+0) — 40 (12+10+17+1).
Наши: Михеев (16.56/1/0) — Кучеров (25.05/2/-2).
25 января. Чикаго. United Center. 18975 зрителей.
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|Центральный дивизион
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|33
|17
|69
|2
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|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
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|47
|18
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|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
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|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
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|45
|26
|19
|57
|4
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|46
|23
|23
|53
|5
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|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
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|14
|37
|34
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Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
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Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
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Виннипег – Юта
|5 : 2
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -