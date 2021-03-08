«Тампа-Бэй» победила «Чикаго», уступая 0:3 по ходу матча

«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу игры хозяева вели 3:0.

Хет-трик в составе победителей сделал Янни Гурд. Россиянин Михаил Сергачев набрал одно очко за результативную передачу. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)

Голы: Курашев — 6 (Седерберг), 10:51 — 1:0. Янмарк — 8 (бол., Кубалик, Кейн), 15:34 — 2:0. Зутер — 8 (Янмарк), 23:11 — 3:0. Палат — 10 (бол., Хедман, Стэмкос), 23:51 — 3:1. Гурд — 7 (Чернак), 24:14 — 3:2. Хедман — 5 (бол., Пойнт, Палат), 27:51 — 3:3. Гурд — 8 (бол., Сергачев), 36:55 — 3:4. Киллорн — 6 (Гурд, Макдона), 54:25 — 3:5. Марун — 3 (бол., Гурд, Жозеф), 57:25 — 3:6.

Вратари: Ланкинен — Василевский.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 24 (10+6+8) — 39 (7+16+16).

Наши: Задоров (18.13/0/0) — Волков (6.28/1/-1), Сергачев (23.50/0/-1).

7 марта. Чикаго. United Center.