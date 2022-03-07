Три очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 6:3.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Михаил Сергачев, Никита Кучеров оформил ассист, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска.

После этого матча «Тампа» с 80 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 48 очками — на 14-й строчке Запада.