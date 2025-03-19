«Сиэтл» переиграл «Чикаго»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд.

Хозяева в конце первого периода вели в счете 2:0 — отличились Коннор Бедард и Тайлер Бертуцци, однако после этого «Кракен» забили 7 голов — Шейн Райт (дубль), Адам Ларссон, Джордан Эберле, Джаред Маккэн и Мэттью Бенайерс.

«Сиэтл» занимает 13-е место в Западной конференции — 65 очков в 69 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 49 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сиэтл» — 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)

Голы: Бедард — 18 (бол., Левшунов, Бертуцци), 3:46 — 1:0. Бертуцци — 18 (Власик, Райхель), 17:13 — 2:0. Ларссон — 6 (Бенайерс, Шварц), 17:44 — 2:1. Эберле — 8 (Стивенсон, Олексяк), 25:55 — 2:2. Маккэн — 17 (Бураковски), 26:21 — 2:3. Бенайерс — 17 (Ларссон, Данн), 32:53 — 2:4. Райт — 16 (Эйссимонт, Монтур), 35:13 — 2:5. Райт — 17 (Ларссон, Бураковски), 46:55 — 2:6.

Вратари: Найт — Даккорд.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 29 (15+6+8) — 30 (9+13+8).

Наши: Михеев (14.12/3/-1) — -.

19 марта. Чикаго. United Center. 18505 зрителей.