«Чикаго» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» — 3:1.

В составе «Блэкхокс» дубль оформил Илья Михеев, еще один гол забил Нолан Аллан. У гостей шайба на счету Райкера Эванса.