«Чикаго» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» обыграл «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Чикаго» забили Тайлер Бертуцци и Теуво Терявяйнен, за «Сиэтл» — Тай Картье, Шейн Райт и Джейден Шварц.

«Чикаго» (24 очка после 20 матчей) занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» (25 очков после 20 игр) идет на пятом месте.

