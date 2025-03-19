«Чикаго» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Чикаго» дома уступил «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6.

«Сиэтл» занимает 13-е место в Западной конференции — 65 очков в 69 матчах. «Чикаго» потерпел пятое поражение кряду и идет на 15-й строчке — 49 очков в 68 играх.