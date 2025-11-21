«Сиэтл» на выезде обыграл «Чикаго»

«Сиэтл» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Блэкхокс» забили Тайлер Бертуцци и Теуво Терявяйнен. У «Кракен» отличились Тай Картье, Шейн Райт и Джейден Шварц.

«Сиэтл» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 7-й строчке — 24 очка в 20 играх.