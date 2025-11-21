Хоккей
Сегодня, 06:37

«Сиэтл» на выезде обыграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сиэтл» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Блэкхокс» забили Тайлер Бертуцци и Теуво Терявяйнен. У «Кракен» отличились Тай Картье, Шейн Райт и Джейден Шварц.

«Сиэтл» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 7-й строчке — 24 очка в 20 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 04:00. United Center (Чикаго)
Чикаго
Сиэтл
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Чикаго Блэкхокс
Шабанов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Детройт», Сорокин — третьей

Нападающего «Коламбуса» Воронкова признали третьей звездой матча с «Торонто»
