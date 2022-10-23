«Чикаго» обыграл «Сиэтл» и одержал вторую победу подряд
«Чикаго» обыграл «Сиэтл» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У хозяев сделал дубль Тайлер Джонсон, по одной шайбе у Джухара Хайры, Макса Доми и Джейсона Дикинсона. У гостей забросили Джаред Маккэн, Андре Бураковски, Мэттью Бенайерс и Винс Данн.
«Блэкхоукс» поднялись на шестое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» опустился на седьмую строчку.
«Чикаго» проведет следующий матч 26 октября против «Флориды», «Сиэтлу» в этот же день предстоит игра против «Баффало».
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«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
Голы: Маккэн — 3 (Гики, Кулман), 5:46 — 0:1. Бураковски — 3 (Эберле), 7:31 — 0:2. Хайра — 1 (мен., Блэкуэлл), 17:04 — 1:2. Т. Джонсон — 1 (С. Джонс, Кейн), 19:18 — 2:2. Доми — 3 (бол., С. Джонс, Кейн), 20:32 — 3:2. Бенайерс — 2 (Шварц, Соуси), 20:51 — 3:3. Данн — 1 (Маккэн), 30:43 — 3:4. Т. Джонсон — 2 (Тэйвз, Рэддиш), 52:57 — 4:4. Дикинсон — 2, 53:10 — 5:4.
Вратари: Стэлок — Джонс (58:30).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (8+14+5) — 34 (12+11+11).
23 октября. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
|1
|9
|2
|Филадельфия
|5
|4
|1
|8
|3
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|4
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|3
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|5
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|24.10
|00:00
|
Детройт – Анахайм
|- : -
|24.10
|00:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|24.10
|00:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|24.10
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65