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23 октября, 23:47

«Чикаго» обыграл «Сиэтл» и одержал вторую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Сиэтл» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев сделал дубль Тайлер Джонсон, по одной шайбе у Джухара Хайры, Макса Доми и Джейсона Дикинсона. У гостей забросили Джаред Маккэн, Андре Бураковски, Мэттью Бенайерс и Винс Данн.

«Блэкхоукс» поднялись на шестое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» опустился на седьмую строчку.

«Чикаго» проведет следующий матч 26 октября против «Флориды», «Сиэтлу» в этот же день предстоит игра против «Баффало».

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«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Голы: Маккэн — 3 (Гики, Кулман), 5:46 — 0:1. Бураковски — 3 (Эберле), 7:31 — 0:2. Хайра — 1 (мен., Блэкуэлл), 17:04 — 1:2. Т. Джонсон — 1 (С. Джонс, Кейн), 19:18 — 2:2. Доми — 3 (бол., С. Джонс, Кейн), 20:32 — 3:2. Бенайерс — 2 (Шварц, Соуси), 20:51 — 3:3. Данн — 1 (Маккэн), 30:43 — 3:4. Т. Джонсон — 2 (Тэйвз, Рэддиш), 52:57 — 4:4. Дикинсон — 2, 53:10 — 5:4.

Вратари: Стэлок — Джонс (58:30).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (8+14+5) — 34 (12+11+11).

23 октября. Чикаго. United Center.

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ХК Сиэтл Кракен
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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 - : -
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Эдмонтон

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