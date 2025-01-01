«Чикаго» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Ригли Филд» в рамках «Зимней классики».

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился одной голевой передачей. Для него это 15-й ассист в сезоне. Всего у него 24 (9+15) очка в 37 играх.