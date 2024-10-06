«Сент-Луис» проиграл «Чикаго», Жеренко сделал 16 сэйвов

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ — 6:2.

Российский голкипер «Блюз» Вадим Жеренко сыграл 2 периода и отразил 16 из 22 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).