«Сент-Луис» в гостях победил «Чикаго», у Торопченко голевой пас

«Чикаго» проиграл «Сент-Луису» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 0:4.

Голами в составе гостей отметились Алексантери Каскимаки, Милан Лучич, Роберт Томас и Отто Стенберг. Результативный пас на счету российского нападающего Алексея Торопченко.

«Чикаго» и «Сент-Луис» сыграли последний предсезонный матч. «Блэкхокс» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 8 октября против «Флориды», а «Блюз» встретятся с «Миннесотой» 10 октября.