«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостях, Михеев забил два гола, Торопченко — один
«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У хозяев дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. В сезоне-2025/26 31-летний хоккеист в 75 матчах набрал 35 (18+17) очков. Еще один гол забил Райан Грин.
У гостей отличились Джимми Снаггерад, Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Далибор Дворски и российский нападающий Алексей Торопченко. В сезоне-2025/26 26-летний форвард в 62 матчах набрал 9 (4+5) очков.
«Чикаго» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 80 игр). «Сент-Луис» (80 очков после 79 встреч) идет на 12-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|8
|4
|18
|2
|Рейнджерс
|12
|7
|5
|15
|3
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|12
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|11
|4
|7
|9
|7
|Филадельфия
|13
|3
|10
|9
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|8
|3
|17
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Оттава
|11
|7
|4
|14
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|6
|Флорида
|11
|5
|6
|12
|7
|Детройт
|10
|4
|6
|11
|8
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|11
|7
|4
|14
|2
|Миннесота
|11
|6
|5
|14
|3
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|4
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|6
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|9
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|10
|8
|2
|17
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|16
|3
|Сиэтл
|11
|7
|4
|15
|4
|Сан-Хосе
|11
|6
|5
|13
|5
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|6
|Калгари
|9
|3
|6
|6
|7
|Лос-Анджелес
|9
|2
|7
|6
|8
|Ванкувер
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
|25.10
|02:00
|Сент-Луис – Каролина
|- : -
|25.10
|02:00
|Эдмонтон – Торонто
|- : -
|25.10
|02:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|25.10
|02:00
|Коламбус – Вегас
|- : -
|25.10
|02:00
|Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|25.10
|02:00
|Вашингтон – Баффало
|- : -
|25.10
|02:00
|Оттава – Рейнджерс
|- : -
|25.10
|03:00
|Юта – Тампа-Бэй
|- : -
|25.10
|05:00
|Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.10
|05:00
|Калгари – Детройт
|- : -
|25.10
|22:00
|Чикаго – Флорида
|- : -
Новости