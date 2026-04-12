«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостях, Михеев забил два гола, Торопченко — один

«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. В сезоне-2025/26 31-летний хоккеист в 75 матчах набрал 35 (18+17) очков. Еще один гол забил Райан Грин.

У гостей отличились Джимми Снаггерад, Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Далибор Дворски и российский нападающий Алексей Торопченко. В сезоне-2025/26 26-летний форвард в 62 матчах набрал 9 (4+5) очков.

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 80 игр). «Сент-Луис» (80 очков после 79 встреч) идет на 12-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 апреля, 00:05. United Center (Чикаго) Чикаго Сент-Луис

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