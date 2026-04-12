Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостях, Михеев забил два гола, Торопченко — один

Павел Лопатко

«Сент-Луис» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. В сезоне-2025/26 31-летний хоккеист в 75 матчах набрал 35 (18+17) очков. Еще один гол забил Райан Грин.

У гостей отличились Джимми Снаггерад, Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Далибор Дворски и российский нападающий Алексей Торопченко. В сезоне-2025/26 26-летний форвард в 62 матчах набрал 9 (4+5) очков.

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 80 игр). «Сент-Луис» (80 очков после 79 встреч) идет на 12-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 апреля, 00:05. United Center (Чикаго)
Чикаго
Сент-Луис

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Торопченко
Илья Михеев
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Абрамовичу — 60. Как он влюбился в футбол и провернул одну из самых громких сделок в истории Англии
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники
Популярное видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси»

«Даллас» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин сделал 17 сэйвов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 8 4 18
2 Рейнджерс 12 7 5 15
3 Нью-Джерси 11 7 4 14
4 Айлендерс 10 5 5 12
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Питтсбург 11 4 7 9
7 Филадельфия 13 3 10 9
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 8 3 17
2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Оттава 11 7 4 14
4 Торонто 12 6 6 14
5 Монреаль 10 5 5 12
6 Флорида 11 5 6 12
7 Детройт 10 4 6 11
8 Баффало 10 4 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 11 7 4 14
2 Миннесота 11 6 5 14
3 Даллас 10 6 4 13
4 Колорадо 11 6 5 13
5 Сент-Луис 10 5 5 11
6 Виннипег 10 4 6 11
7 Нэшвилл 9 3 6 9
8 Чикаго 10 3 7 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 10 8 2 17
2 Вегас 12 8 4 16
3 Сиэтл 11 7 4 15
4 Сан-Хосе 11 6 5 13
5 Анахайм 11 5 6 10
6 Калгари 9 3 6 6
7 Лос-Анджелес 9 2 7 6
8 Ванкувер 12 2 10 5
Результаты / календарь
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 02:00 Сент-Луис – Каролина - : -
25.10 02:00 Эдмонтон – Торонто - : -
25.10 02:00 Питтсбург – Нэшвилл - : -
25.10 02:00 Коламбус – Вегас - : -
25.10 02:00 Бостон – Сан-Хосе - : -
25.10 02:00 Вашингтон – Баффало - : -
25.10 02:00 Оттава – Рейнджерс - : -
25.10 03:00 Юта – Тампа-Бэй - : -
25.10 05:00 Сиэтл – Миннесота - : -
25.10 05:00 Калгари – Детройт - : -
25.10 22:00 Чикаго – Флорида - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости