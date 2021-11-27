«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса». Бучневич и Барбашев отметились голами
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» проиграли вторую встречу кряду.
Российский нападающий Павел Бучневич отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев забросил одну шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бучневич — 6 (Кайру, Фолк), 0:59 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Томас, Бучневич), 16:39 — 0:2. Хайра — 2 (Хардман, Р. Джонсон), 20:34 — 1:2. Хагель — 7 (С. Джонс, Тэйвз), 54:56 — 2:2. Дебринкэт — 12 (Кейн, С. Джонс), 61:27 — 3:2.
Вратари: Ланкинен — Биннингтон.
Штраф: 7 — 11.
Броски: 27 (10+6+10+1) — 25 (16+6+2+1).
Наши: — - Барбашев (17.28/2/0), Бучневич (19.01/3/0), Тарасенко (16.43/3/0).
26 ноября. Чикаго. United Center.
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