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«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса». Бучневич и Барбашев отметились голами

«Чикаго» переиграл «Сент-Луис» в матче НХЛ
02:08
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«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» проиграли вторую встречу кряду.

Российский нападающий Павел Бучневич отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бучневич — 6 (Кайру, Фолк), 0:59 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Томас, Бучневич), 16:39 — 0:2. Хайра — 2 (Хардман, Р. Джонсон), 20:34 — 1:2. Хагель — 7 (С. Джонс, Тэйвз), 54:56 — 2:2. Дебринкэт — 12 (Кейн, С. Джонс), 61:27 — 3:2.

Вратари: Ланкинен — Биннингтон.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 27 (10+6+10+1) — 25 (16+6+2+1).

Наши: — - Барбашев (17.28/2/0), Бучневич (19.01/3/0), Тарасенко (16.43/3/0).

26 ноября. Чикаго. United Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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