Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», у Барбашева результативная передача
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:0.
В составе «блюзменов» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой, Иван Барбашев сделал результативную передачу.
После этого матча «Сент-Луис» с 70 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 46 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Кайру — 21 (Шенн, Барбашев), 22:26 — 0:1. Бучневич — 19 (Томас), 26:56 — 0:2. Перрон — 10 (бол., Шенн, Фолк), 38:08 — 0:3. Перрон — 11, 43:04 — 0:4.
Вратари: Флери — Биннингтон.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (12+11+7) — 35 (8+13+14).
Наши: — - Барбашев (16.31/0/+1), Бучневич (15.12/3/+1), Костин (9.53/0/0), Тарасенко (15.17/2/+1).
27 февраля. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|2
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|22
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|Рейнджерс
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|34
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|34
|18
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|31
|21
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|5
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|23
|30
|52
|6
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|19
|32
|43
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|16
|38
|40
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|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|52
|23
|29
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|28.02
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|28.02
|03:30
|
Рейнджерс – Ванкувер
|- : -
|28.02
|04:30
|
Анахайм – Айлендерс
|- : -
|28.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03