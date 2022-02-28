Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», у Барбашева результативная передача

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:0.

В составе «блюзменов» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой, Иван Барбашев сделал результативную передачу.

После этого матча «Сент-Луис» с 70 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 46 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Кайру — 21 (Шенн, Барбашев), 22:26 — 0:1. Бучневич — 19 (Томас), 26:56 — 0:2. Перрон — 10 (бол., Шенн, Фолк), 38:08 — 0:3. Перрон — 11, 43:04 — 0:4.

Вратари: Флери — Биннингтон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (12+11+7) — 35 (8+13+14).

Наши: — - Барбашев (16.31/0/+1), Бучневич (15.12/3/+1), Костин (9.53/0/0), Тарасенко (15.17/2/+1).

27 февраля. Чикаго. United Center.