«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе»
«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Шаркс» потерпели четвертое поражение в четырех играх на старте сезона.
Канадский форвард «Блэкхокс» Коннор Бедард отметился двумя голевыми передачами.
«Чикаго» с 5 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке — 2 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Холл — 1 (Броди), 4:20 — 1:0. Бертуцци — 1 (бол., Терявяйнен, Бедард), 19:11 — 2:0. Фолиньо — 3 (бол., Терявяйнен, Бедард), 20:43 — 3:0. Тоффоли — 3 (Эклунд, Гранлунд), 38:17 — 3:1. Дикинсон — 1 (Андерсон), 42:19 — 4:1. Зеттерлунд — 2 (Гранлунд, Эклунд), 42:52 — 4:2.
Вратари: Мразек — Ванечек.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 27 (10+13+4) — 22 (4+7+11).
Наши: Михеев (15.01/3/+1) — Костин (11.15/0/-1).
18 октября. Чикаго. United Center. 19056 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|4
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -