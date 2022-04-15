«Чикаго» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

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«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Автором победного буллита стал Алекс Дебринкэт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кейн — 24 (Строум, Дебринкэт), 1:18 — 1:0. Майер — 32 (Хертл, Бернс), 4:45 — 1:1. Рэддиш — 9 (бол., С. Джонс, Кейн), 33:35 — 2:1. Риди — 3 (Нието, Хмелевски), 35:53 — 2:2. де Хаан — 4 (Кейн, Дебринкэт), 38:42 — 3:2. Строум — 21 (С. Джонс, Дебринкэт), 44:07 — 4:2. Балцерс — 9 (Кутюр, Карлссон), 45:40 — 4:3. Мегна — 2 (Майер, Хертл), 56:35 — 4:4.

Победный буллит: Дебринкэт.

Вратари: Ланкинен — Раймер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 32 (11+11+6+4) — 37 (12+8+16+1).

Наши: — - Барабанов (14.52/1/0).

15 апреля. Чикаго. United Center.