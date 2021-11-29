Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Чикаго»

05:29
Теги:

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 2:0.

Дубль оформил Тимо Майер, форвард «Шаркс» Александр Барабанов сделал один бросок и два хита.

После этого матча «Сан-Хосе» с 23 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 13-й строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
0