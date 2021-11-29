Дубль Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Чикаго»
05:29
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 2:0.
Дубль оформил Тимо Майер, форвард «Шаркс» Александр Барабанов сделал один бросок и два хита.
После этого матча «Сан-Хосе» с 23 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 13-й строчке.
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