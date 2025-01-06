«Чикаго» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

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«Рейнджерс» на выезде победили «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Рейнджерс» (37 очков) после 39 матчей занимают 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (28) замыкает таблицу «Запада» после 40 игр.