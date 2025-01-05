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Сегодня, 21:45

«Чикаго» — «Рейнджерс»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Чикаго» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images

«Чикаго» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 5 января. Матч в Чикаго (США) на льду «Юнайтед-центра» начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Чикаго» — «Рейнджерс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Чикаго» в регулярном чемпионате-2024/25 набрал 28 очков в 39 матчах, в предыдущей игре сезона «Блэкхоукс» победили «Монреаль» (4:2) и прервали пятиматчевую серию поражений. У «Рейнджерс» — 38 игр и 35 очков, в субботу «синерубашечники» уступили «Вашингтону» (4:7).

ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 2
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 6 : 4
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2 Б
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
 2 : 4
5.01 03:00
Каролина – Миннесота
 0 : 4
5.01 04:00
Даллас – Юта
 3 : 2 ОТ
5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 2 : 1
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 3 : 1
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
 1 : 4
5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 2 : 4
5.01 23:00
Чикаго – Рейнджерс
- : -
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