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Сегодня, 01:46

«Рейнджерс» на выезде победили «Чикаго», у Панарина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Чикаго» со счетом 6:2.

В составе гостей дубль оформил Филип Хитил, еще по шайбе забросили Джонни Бродзински, Уильям Борген, Рейли Смит и Винсент Трошек, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Вайятт Кайзер.

В текущем сезоне Панарин провел 37 матчей, в которых набрал 40 (16+24) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 37 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 28 очками — на последней строчке «Запада».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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