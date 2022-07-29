«Чикаго» рассматривает варианты обмена Патрика Кейна

«Чикаго» рассматривает варианты обмена нападающего Патрика Кейна, утверждает журналист Давид Паньотта.

Одним из последних клубов, который обращался к «Блэкхокс» по поводу 33-летнего американца, был «Даллас».

Контракт Кейна с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов действует последний сезон. У игрока в договоре прописан полный запрет на обмен без его согласия.

Патрик Кейн был выбран «Чикаго» на дафрте-2007 под общим 1-м номером и провел всю карьеру в составе «Ястребов».

Он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, по разу выигрывал «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи».

Всего в лиге Кейн провел 1107 матчей и набрал 1180 (430+750) очков.