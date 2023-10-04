«Чикаго»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Чикаго Блэкхокс»
Город: Чикаго, штат Иллинойс (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Люк Ричардсон
Домашняя арена (вместимость): Юнайтед-центр (19 717)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Чикаго»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Чикаго» выступает в НХЛ с сезона 1926 / 1927. За это время клуб завоевал шесть Кубков Стэнли.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Ястребы» с 59 очками заняли 8-е место в Центральном дивизионе и стали 15-ми в Западной конференции.
«Чикаго»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Чикаго» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездной игрой против «Питтсбурга» на PPG Paints Arena в Питтсбурге. Начало — в 3.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Блэкхокс» встретятся с «Лос-Анджелесом» в среду, 19 апреля (начало — 5.30 мск).
«Чикаго»: календарь матчей в октябре 2023
11 октября. 3.00. «Питтсбург» — «Чикаго»
12 октября. 2.30. «Бостон» — «Чикаго»
15 октября. 2.00. «Монреаль» — «Чикаго»
17 октября. 2.00. «Торонто» — «Чикаго»
20 октября. 5.30. «Колорадо» — «Чикаго»
22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»
25 октября. 3.30. «Чикаго» — «Бостон»
28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»
31 октября. 5.00. «Аризона» — «Чикаго»
Календарь матчей «Чикаго» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Чикаго»
Люк Ричардсон (54 года) начал тренерскую карьеру в 2009 году. Работал в клубах НХЛ «Оттава», «Айлендерс», «Монреаль». В 2022-м канадский специалист возглавил «Чикаго».
Российские хоккеисты «Чикаго»
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Никита Зайцев (защитник)
«Чикаго»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -