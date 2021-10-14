«Чикаго» пытается обменять контракт Эндрю Шоу. Хоккеист уже объявил о завершении карьеры
14 октября, 20:01
«Чикаго» пытается найти варианты обмена контракта нападающего Эндрю Шоу, сообщает журналист Франк Серавалли.
В апреле двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Тем не менее его контракт не аннулирован. Договор с кэпхитом 3,9 миллиона долларов истекает следующим летом.
Шоу был выбран на драфте-2011 под общим 139-м номером. Кроме «Чикаго» он выступал за «Монреаль». Всего в НХЛ нападающий провел 530 матчей и набрал 243 (114+129) очка.
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