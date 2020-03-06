«Чикаго» продлил победную серию, обыграв «Эдмонтон»
07:08
«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Блэкхокс» одержали четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Голы: Кейн — 30 (Стром, Нюландер), 14:34 — 1:0. Тэйвз — 18 (Кубалик, Боквист), 20:47 — 2:0. Дебринкэт — 17 (Боквист, Кит), 24:59 — 3:0. Ньюджент-Хопкинс — 21 (Драйзайтль, Нерс), 25:59 — 3:1. Дебринкэт — 18 (Мяяття, Дак), 33:02 — 4:1. Арчибальд — 12 (Кассиан), 48:03 — 4:2. Ямамото — 11 (Драйзайтль, Нерс), 48:52 — 4:3.
Вратари: Кроуфорд — Смит (Коскинен, 33:02, 58:08 — 58:35, 58:45).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (11+14+6) — 24 (8+4+12).
6 марта. Чикаго. United Center.
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