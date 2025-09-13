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«Чикаго» продлил контракт с вратарем Найтом на три года

Руслан Минаев

«Чикаго» объявил о продлении контракта с вратарем Спенсером Найтом.

Новое соглашение рассчитано на три года и вступит в силу с сезона-2026/27. 24-летний американец будет получать среднегодовую зарплату в размере 5,83 миллиона долларов.

По ходу сезона-2024/25 Найт был обменян из «Флориды». Он провел за «Чикаго» 15 матчей, отразив 89,3 процента бросков.

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Спенсер Найт
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1 Рейнджерс 6 4 2 8
2 Каролина 5 3 2 7
3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Питтсбург 5 2 3 5
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6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 5 0 5 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Тампа-Бэй 4 3 1 6
3 Флорида 4 2 2 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Торонто 5 2 3 5
6 Баффало 4 2 2 4
7 Монреаль 4 1 3 3
8 Детройт 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 3 2 7
2 Колорадо 4 3 1 6
3 Юта 5 3 2 6
4 Миннесота 4 2 2 5
5 Нэшвилл 4 2 2 5
6 Даллас 4 2 2 4
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8 Чикаго 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Эдмонтон 4 3 1 7
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15.10
10.10 02:00 Коламбус – Питтсбург 3 : 2 Б
10.10 02:00 Детройт – Сиэтл 3 : 6
10.10 02:00 Вашингтон – Рейнджерс 3 : 1
10.10 03:00 Виннипег – Анахайм 1 : 5
10.10 20:00 Бостон – Филадельфия - : -
10.10 22:30 Нью-Джерси – Ванкувер - : -
10.10 23:00 Сан-Хосе – Эдмонтон - : -
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