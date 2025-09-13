«Чикаго» продлил контракт с вратарем Найтом на три года
«Чикаго» объявил о продлении контракта с вратарем Спенсером Найтом.
Новое соглашение рассчитано на три года и вступит в силу с сезона-2026/27. 24-летний американец будет получать среднегодовую зарплату в размере 5,83 миллиона долларов.
По ходу сезона-2024/25 Найт был обменян из «Флориды». Он провел за «Чикаго» 15 матчей, отразив 89,3 процента бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|4
|2
|8
|2
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|5
|2
|3
|5
|5
|Коламбус
|3
|2
|1
|4
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|5
|0
|5
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Торонто
|5
|2
|3
|5
|6
|Баффало
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|4
|1
|3
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|2
|Колорадо
|4
|3
|1
|6
|3
|Юта
|5
|3
|2
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|5
|5
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|5
|6
|Даллас
|4
|2
|2
|4
|7
|Сент-Луис
|4
|1
|3
|3
|8
|Чикаго
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|3
|Анахайм
|4
|3
|1
|6
|4
|Сан-Хосе
|4
|3
|1
|6
|5
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|5
|2
|3
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|10.10
|02:00
|Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 Б
|10.10
|02:00
|Детройт – Сиэтл
|3 : 6
|10.10
|02:00
|Вашингтон – Рейнджерс
|3 : 1
|10.10
|03:00
|Виннипег – Анахайм
|1 : 5
|10.10
|20:00
|Бостон – Филадельфия
|- : -
|10.10
|22:30
|Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|10.10
|23:00
|Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
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