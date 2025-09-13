«Чикаго» продлил контракт с вратарем Найтом на три года

«Чикаго» объявил о продлении контракта с вратарем Спенсером Найтом.

Новое соглашение рассчитано на три года и вступит в силу с сезона-2026/27. 24-летний американец будет получать среднегодовую зарплату в размере 5,83 миллиона долларов.

По ходу сезона-2024/25 Найт был обменян из «Флориды». Он провел за «Чикаго» 15 матчей, отразив 89,3 процента бросков.