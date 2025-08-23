«Чикаго» продлил контракт с нападающим Назаром

«Чикаго» объявил о продлении контракта с нападающим Фрэнком Назаром. Новые условия соглашения вступят в силу с сезона-2026/27, оно будет рассчитано на семь лет. Игрок получит 46,2 миллиона долларов США.

21-летний американец играет за «Чикаго» с 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (12+14) очков.

«Чикаго» в сезоне-2024/25 занял последнее, восьмое место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав в 82 матчах 61 очко.