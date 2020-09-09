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«Чикаго» предлагает Кроуфорду контракт на 3,5 миллиона долларов в год

10:27
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«Чикаго» предложил новый контракт голкиперу Кори Кроуфорду. «Ястребы» готовы платить 35-летнему каналцу 3,5 миллиона долларов в год, сообщает журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

Кроуфорд выступает за «Чикаго» с 2005 года. По прошлому соглашению он зарабатывал 6 миллионов долларов в год.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ голкипер провел 40 матчей, отражая в среднем 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,77. В 9 играх плей-офф он отразил 90,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3,31.

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