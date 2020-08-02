«Чикаго» повел в серии с «Эдмонтоном», экс-форвард «Салавата» Кубалик набрал 5 очков

«Чикаго» в первом матче серии обыграл «Эдмонтон» — 6:4. Главным героем встречи стал экс-форвард «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, набравший 5 (2+3) очков. Дубль оформил Джонатан Тэйвз.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка и отметился показателем полезности «-2».

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проволятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

НХЛ

Квалификационный раунд

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)

Голы: Макдэвид — 35 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 2:34 — 1:0. Стром — 13, 5:51 — 1:1. Тэйвз — 19 (Кубалик, Кейн), 7:56 — 1:2. Саад — 22 (Мяяття, Кубалик), 9:17 — 1:3. Тэйвз — 20 (Кубалик, Саад), 12:57 — 1:4. Драйзайтль — 44 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 24:13 — 2:4. Кубалик — 31 (бол., Кит, Дак), 26:32 — 2:5. Кубалик — 32 (бол., Кит, Тэйвз), 37:35 — 2:6. Нил — 20 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 56:07 — 3:6. Ньюджент-Хопкинс — 23 (Клефбом, Макдэвид), 56:43 — 4:6.

Вратари: Смит (Коскинен, 26:32, 55:31 — 55:40, 56:34 — 56:43, 57:22) — Кроуфорд.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 29 (8+12+9) — 42 (16+16+10).

Наши: — - -.

1 августа. Эдмонтон. Rogers Place.