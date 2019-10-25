«Чикаго» потерпел третье поражение кряду

«Чикаго» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Это третье подряд поражение «Блэкхокс».

Российские игроки гостей Михаил Воробьев и Иван Проворов? очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Линдблум — 5 (Конекны), 13:05 — 0:1. Жиру — 1 (Санхейм, ван Римсдайк), 20:59 — 0:2. Саад — 3 (Шоу, Дак), 41:00 — 1:2. Хэйс — 3 (Лотон, Фэраби), 45:03 — 1:3. ван Римсдайк — 1, 56:44 — 1:4.

Вратари: Ленер — Эллиотт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (7+1+16) — 23 (5+13+5).

Наши: — - Воробьев (8.42/1/0), Проворов (22.06/1/+3).

25 октября. Чикаго. United Center.

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