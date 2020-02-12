«Чикаго» потерпел четвертое поражение кряду

«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Блэкхокс» проиграли четвертый раз кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Шихан — 7 (Кассиан, Арчибальд), 1:13 — 1:0. Саад — 17 (Кейн, Мерфи), 5:56 — 1:1. Тэйвз — 15 (мен., Карпентер, Мяяття), 14:19 — 1:2. Ямамото — 6 (бол., Чейссон, Драйзайтль), 17:18 — 2:2. Боквист — 4 (Кейн, Саад), 21:45 — 2:3. Ямамото — 7 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 23:38 — 3:3. Ньюджент-Хопкинс — 15 (бол., Драйзайтль, Смит), 24:50 — 4:3. Драйзайтль — 32 (п.в.), 59:57 — 5:3.

Вратари: Смит — Ленер (57:52 — 59:57).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (13+13+5) — 41 (12+11+18).

12 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.