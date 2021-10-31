«Чикаго» показал худшую серию без побед на старте в истории клуба

«Чикаго» уступил «Сент-Луису» (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Блэкхокс» потерпел девятое поражение кряду. При этом 7 поражений из 9 пришлись на основное время.

Отметим, что это худшая серия без побед на старте сезона в истории клуба. Ранее «ястребы» не побеждали на протяжении первых 8 встреч в 1953 и 1999 годах.

Антирекорд по поражениям на старте в истории НХЛ установил «Рейнджерс» в 1943 году, проиграв 15 игр подряд.