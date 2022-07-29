«Чикаго» пока не получал официальных предложений по обмену Патрика Кейна

«Чикаго» действительно изучает варианты обмены нападающего Патрика Кейна. Но клуб пока не получал официальных предложений по обмену 33-летнего американца, пишет журналист Марк Лазерус.

Контракт Кейна с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на один год. Хоккеист выступает за «Чикаго» с 2007 года.

Форвард набрал 92 (26+66) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Патрик Кейн был выбран «Чикаго» на дафрте-2007 под общим 1-м номером и провел всю карьеру в составе «Ястребов».

Он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, по разу выигрывал «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи».