«Чикаго» подпишет контракт с защитником Байрамом на 6 лет

«Чикаго» подпишет новый контракт с защитником Боуэном Байрамом, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

По информации источника, соглашение с 25-летним канадцем будет рассчитано на 6 лет. Средняя зарплата игрока составит 12,5 миллиона долларов за сезон. У Байрама остается один год по действующему контракту с кэпхитом 6,25 миллиона долларов. Ранее «Чикаго» выменял защитника у «Баффало».

В регулярных чемпионатах НХЛ защитник провел 328 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 108 результативных передач. В плей-офф на его счету 40 игр, в которых он набрал 19 (4+15) очков. В 2022 году игрок стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».