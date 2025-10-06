«Чикаго» подписал защитника Гжельцыка

«Чикаго» объявил о подписании контракта с защитником Мэттом Гжельцыком.

Соглашение рассчитано на сезон-2025/26, 31-летний американец получит миллион долларов США.

В сезоне-2024/25 защитник играл за «Питтсбург». В 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 40 (1+39) очков.

Также в НХЛ Гжельцык выступал за «Бостон».