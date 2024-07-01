«Чикаго» подписал контракт с Бертуцци

Форвард Тайлер Бертуцци подписал контракт с «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано четыре года с кэпхитом 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Бертуцци провел за «Торонто» 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 (21+22) очка. В семи играх плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка.