«Чикаго» под третьим номером на драфте НХЛ выбрал шведа Фронделля

«Чикаго» под общим третьим номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Антона Фронделля.

18-летний швед в сезоне-2024/25 сыграл в 29 матчах за «Юргорден» в чемпионате Швеции и набрал 25 (11+14) очков. Также на его счету 10 матчей за молодежную команду — 5 голов и 2 голевые передачи.

Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). Однако в этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.