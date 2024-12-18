«Чикаго» победил «Вашингтон», Михеев набрал 2 очка
«Чикаго» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего в этом сезоне у 30-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 30 играх.
«Чикаго» с 24 очками в 32 матчах идет на 15-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» — второй в Восточной конференции (44 очка в 31 игре).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.
Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).
Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).
18 декабря. Чикаго. United Center. 18511 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|4
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -