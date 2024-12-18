«Чикаго» победил «Вашингтон», Михеев набрал 2 очка

«Чикаго» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего в этом сезоне у 30-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 30 играх.

«Чикаго» с 24 очками в 32 матчах идет на 15-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» — второй в Восточной конференции (44 очка в 31 игре).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.

Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).

Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).

18 декабря. Чикаго. United Center. 18511 зрителей.