«Чикаго» победил «Баффало», Дак оформил дубль

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» — 4:1. В составе хозяев дубль оформил третий номер драфта-2019 Кирби Дак, также отличились Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. У «клинков» забил Джек Айкел.

«Чикаго» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (23) — девятый на Востоке.

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