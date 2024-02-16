Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Чикаго»

«Питтсбургу» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Нападающий гостей Сидни Кросби оформил дубль. Его признали первой звездой встречи.

«Питтсбург» набрал 55 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 31 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Кросби — 29 (Петтерссон, Ракелль), 0:15 — 0:1. Рил. Смит — 10 (О`Коннор), 12:40 — 0:2. Курашев — 9 (Бедард, Фолиньо), 28:22 — 1:2. Кросби — 30 (Ракелль, Петтерссон), 45:51 — 1:3. Раст — 14 (мен., п.в.), 59:10 — 1:4.

Вратари: Содерблум (58:40 — 59:10) — Неделькович.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+9+10) — 27 (12+7+8).

Наши: — - Малкин (18.22/3/-1).

16 февраля. Чикаго. United Center. 19423 зрителя.