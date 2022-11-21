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«Питтсбург» на выезде обыграл «Чикаго», у Малкина гол

Сергей Разин
корреспондент
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21 ноября. «Чикаго» — «Питтсбург» (3:5).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:3.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, еще по голу забили Брок Макгинн, Евгений Малкин, Рикард Ракелль и Джефф Картер. У «Блэкхокс» отличились Джуджхар Хайра, Патрик Кейн и Филипп Курашев.

Отметим, для Малкина этот матч стал 1000-м в НХЛ.

После этого матча «Питтсбург» с 21 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 15 очками — на 13-й строчке Запада.

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«Чикаго» — «Питтсбург» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Макгинн — 6 (Ракелль, Кросби), 1:04 — 0:1. Малкин — 8 (Пелинг, Жозеф), 22:27 — 0:2. Ракелль — 8 (Кросби, Петтерссон), 24:07 — 0:3. Хайра — 2 (Дикинсон), 29:39 — 1:3. Кейн — 3 (Тэйвз, Мерфи), 36:36 — 2:3. Курашев — 3, 55:49 — 3:3. Кросби — 10 (Гюнцель, Летанг), 56:46 — 3:4. Картер — 3 (Кросби, Летанг), 59:43 — 3:5.

Вратари: Содерблум — Десмит (57:56 — 59:43).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 32 (16+8+8) — 25 (8+7+10).

Наши: — - Малкин (14.53/3/0).

21 ноября. Чикаго. United Center. 21182 зрителя.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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