«Чикаго» по буллитам выиграл у «Питтсбурга»
07:36
«Чикаго» по буллитам обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Пингвинз» потерпели второе поражение кряду. «Блэкхокс» одержали вторую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Хайра — 1 (Тэйвз, Кубалик), 22:14 — 1:0. С. Джонс — 1 (Кейн, Дебринкэт), 35:53 — 2:0. Картер — 2 (Гюнтцель, Фридман), 45:34 — 2:1. Картер — 3 (Гюнтцель, Раст), 55:43 — 2:2.
Победный буллит: Тэйвз.
Вратари: Флери — Джерри.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (14+12+5+1) — 44 (11+11+20+2).
10 ноября. Чикаго. United Center.
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