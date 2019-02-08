"Чикаго" переиграл "Ванкувер", Анисимов набрал 1 очко

"Чикаго" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Блэкхокс" одержал шестую победу кряду. "Кэнакс" потерпел третье подряд поражение.
Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Ванкувер" - 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Дебринкэт - 27 (бол., Стром, Кейн), 17:59 - 1:0. Саад - 18 (бол., Анисимов, Сибрук), 18:58 - 2:0. Бига - 1 (Бозер, Лейво), 22:20 - 2:1. Лейво - 10 (Виртанен, Танев), 24:41 - 2:2. Дебринкэт - 28 (Стром, Мерфи), 34:01 - 3:2. Петтерссон - 25 (бол., Стэчер, Лейво), 58:08 - 3:3. Тэйвз - 24 (Стром), 63:21 - 4:3.
Вратари: Делиа - Маркстрем (57:48 - 58:08).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 35 (13+9+10+3) - 43 (14+14+13+2).
Наши: Анисимов (14.31/3/-1) - Голдобин (9.58/2/0).
8 февраля. Чикаго. United Center.